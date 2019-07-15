В школах Тазовского района торопятся до сентября закончить капремонт

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-15T12:46:46+03:00

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Этим летом в четырех школах Тазовского пройдет капитальный и текущий ремонт. В Гыданской школе-интернате произведут ремонт спального корпуса – обновят стены, потолки, заменят систему канализации, установят новую сантехнику. В Тазовской школе-интернате старое кровельное покрытие учебного и спальных корпусов заменят на новую металлочерепицу.

В средней школе поселка отремонтируют ограждение основного корпуса и цоколя спортивного зала. Продолжится ремонт учебного корпуса Антипаютинской школы-интерната, а территорию спального корпуса благоустроят – установят ограждение, проведут озеленение, обустроят спортивную площадку с необходимым для сдачи ГТО оборудованием.

Ремонтные работы пройдут также в детсадах. В Тазовской «Радугае», например, заменят дорожное покрытие площадок у транформаторной подстанции и пожарных резервуаров. В «Белом медвежонке» села Газ-Сале проведут комплексный ремонт второго корпуса – утеплят полы и чердачные помещения, заменят фасады и кровлю. В Газсалинской «Сказке» утеплят стены и полы, а в Гыданском детском саду «Северяночка» проведут капитальный ремонт здания «под ключ».

Как сообщили в администрации Тазовского района, на проведение текущего и капитального ремонта образовательных учреждений из средств окружного и местного бюджета выделено более 100 млн рублей. Все работы ведутся по графику и планируются к завершению до наступления нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU