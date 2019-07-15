СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-15T12:14:58+03:00

В самолете из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой во время рейса треснуло стекло Фото: yamal.aero

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Авиарейс из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой сегодня, 15 июля, после взлета вернулся в воздушную гавань. Из-за ЧП на борту рейс 846 вынужден был прекратить полет.

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в АК «Ямал», после вылета рейса, выполняемого по маршруту Санк-Петербург (Пулково), на воздушном судне CRG-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов.

Сообщается, что командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета. Воздушное судно сделало 13 кругов, рассказывают пассажиры в соцсетях. После выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково. На борту в момент полета находились 39 пассажиров и три члена экипажа.

В авиакомпании пояснили, что в связи с регламентом работы аэропорта Новый Уренгой, рейс 846 перенесен на следующий день. Самолет вылетит во вторник, 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU