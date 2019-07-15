Таркосалинка пыталась решить свои финансовые проблемы, выйдя замуж за иностранца

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-15T11:50:27+03:00

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Прокуратура Пуровского района признала брак жительницы Тарко-Сале и гражданин республики Азербайджан фиктивным. Ведомство во время проверки выяснило, что заключался союз для получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Установлено, что мужчина в ноябре 2018 года предложил северянке денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей взамен на ее согласие заключить с ним фиктивный брак, чтобы позже получить гражданство Российской Федерации.

В виду имеющихся материальных трудностей, женщина согласилась, при этом после регистрации они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью на самом деле не имели.

- В соответствии с Семейным кодексом РФ заключение брака без намерения создать семью влечет его недействительность с момента регистрации. Прокурор города потребовал аннулировать запись акта гражданского состояния, - пояснили в региональном ведомстве.

Сведения об исполнении судебного акта будут переданы в миграционную службу для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU