Сотня добровольцев акции «Вода России» очистили берега реки Пякупур

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-15T11:02:14+03:00

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Более 160 мешков мусора собрали ямальские участники акции «Вода России», очистив 2 км береговой линии реки Пякупур. За уборку взялись почти сотня добровольцев. В помощь добровольцам для сбора и вывоза мусора выступили 5 организаций города Губинский.

Участниками акции по традиции стали студенты, семьи с детьми, члены добровольческих организаций, представители бизнеса и муниципальных органов. Общим для всех было желание помочь природе и провести выходной с пользой, на чистых берегах.

Присоединиться к уборкам могут все желающие – как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий через официальный портал: чистыеберега.рф

С 2019 года акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», Национального проекта «Экология». Запланированы тысячи мероприятий по всей стране при участии 800 000 человек. Общая протяжённость береговых линий, которые планируется очистить от мусора составит 1500 км, сообщает ФЦП "Вода России".

ИСТОЧНИК KP.RU