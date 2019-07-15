На Ямале нынешнюю путину рыбаки называют удачной

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-15T10:50:24+03:00

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На Ямале с середины июня всеми рыбодобывающими предприятиями выловлено 2 830 тонн рыбы. Это на 200 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Вячеслав Жедулёв.

Лидерами традиционно стали Тазовский, Новопортовский, Горковский рыбозаводы и Аксарковское рыбодобывающее предприятие. Эти предприятия дают основной объём добычи по отрасли.

В 2019-м впервые за много лет начался промысел наваги и омуля в Байдарацкой губе. Чтобы он был удачным, на Ямале реализован проект создания рыболовецкой базы на побережье губы. Предприятие «Орион» уже занимается промышленной добычей, в том числе, и наваги. Планируется выловить около 40-50 тонн этой ценной рыбы. Предприниматель просчитал рынок, спрос есть: и на территории округа, и за его пределами.

П итогам грантового конкурса, который проводило правительство региона, Горковский рыбозавод получил средства на модернизацию производственной базы, Салехардский комбинат – на покупку оборудования для переработки отходов и перспективного направления производства рыбной муки, КФХ Олейник – на реализацию проекта аквакультуры на реке Собь по производству товарной форели.

За счёт межмуниципальных субсидий в 2018 году было отремонтировано 10 плашкоутов — судов, на которых ведётся первичная переработка рыбы. В этом году отремонтируют ещё 14 таких судов — в Шурышкарском, Приуральском и Тазовском районах, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU