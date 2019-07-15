СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-15T10:34:38+03:00

Ямалец погиб от разряда током, забравшись для развлечения на столб ЛЭП Фото: pixabay.com

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В Пуровском районе мужчина погиб из-за развлечения. ЧП произошло вечером 14 июля в Тарко-Сале. Тело 35-летнего мужчины с признаками поражения электрическим током обнаружено в парковой зоне рядом со столбом ЛЭП в районе отделения скорой неотложной и медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО "Пуровская ЦРБ». Проводится доследственная проверка.

По предварительном данным, накануне происшествия погибший вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки в парковой зоне. Для развлечения мужчина взобрался на столб ЛЭП, где и получил поражение электрическим током.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-криминалистические экспертизы. Опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU