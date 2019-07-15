СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-15T10:12:58+03:00

Ямальцы представили местные традиции на фестивале в Венгрии Фото: yanao.ru

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Ямальцы приняли участие в фестивале, посвящённом 200-летию со дня рождения венгерского учёного-путешественника, основоположника финно-угроведения Антала Регули. Мероприятие, в котором приняли участие представители регионов, где проживают финно-угорские народы, прошло с 11 по 14 июля в венгерском городе Зирц.

Достижения ямальской традиционной культуры венгерскому сообществу представили артисты Окружного Центра национальных культур Татьяна Лар и Елена Уфимцева, а также артист национального ансамбля танца «Сыра-Сэв», мастер декоративно-прикладного творчества по изготовлению народных инструментов Валентин Вальгамов.

Татьяна Лар и Елена Уфимцева являются уникальными носителями традиций ненцев. В их репертуаре передаваемые из поколения в поколение сказания, плачи, техника горлового пения и звукоподражания. Валентин Вальгамов исполнил танцы, песни на ханты и манси языках, композиции на традиционных музыкальных инструментах, показал технику плетения аркана, рассказал о правилах национальных спортивных состязаний.

Фестиваль был организован Финно-угорским культурным центром совместно с Российским культурным центром в Будапеште.

Развивая давнее этнокультурное сотрудничество с Венгрией, коренные народы Ямала сохраняют и популяризируют свою культуру и языки, становясь частью живого многонационального сообщества и достойно представляя своё самобытное культурно-историческое наследие современному миру, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU