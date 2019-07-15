В Тазовском из полыхающего гаража пожарные спасли обгоревшего мужчину

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-15T09:57:32+03:00

Мужчина с ожогами лица, конечностей и дыхательных путей доставлен в больницу

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В поселке Тазовский в минувшую субботу произошел пожар в гараже. Сообщение о ЧП поступило в ночь с 12 на 13 июля в 00 часов 33 минуты. Горело строение 4 на 7 квадратных метров. К моменту происшествия автомобиль в гараже отсутствовал. Осложняло ситуацию наличие в помещении ёмкостей с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями (канистры с бензином объёмом 20 литров, и 2 бочки объемом 200 литров), сообщили в противопожарной службе ЯНАО.

Огнеборцы успели вовремя вынести из горящего здания 2 баллона с газом «Пропан», последствия взрыва которых могли бы трагическими.

В результате пожара удалось эвакуировать пострадавшего. Мужчина с ожогом нижних конечностей 3-ей степени, ожогом лица, правой кисти и дыхательных путей доставлен в больницу п.Тазовский.

Огонь повредил строение по всей площади. Ориентировочный ущерб и причина пожара устанавливаются. Частая причина пожаров в гаражах, отмечают, спасатели, неосторожное обращение с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

ИСТОЧНИК KP.RU