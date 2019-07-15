В Надыме ликвидацией несанкционированных свалок займется предприниматель

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-15T09:39:55+03:00

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В Надыме приступили к ликвидации несанкционированных свалок. Порядок должен навести предприниматель, который выиграл торги. Из районных и окружных средств он получит около одного миллиона трехсот тысяч рублей.

Всего придется убрать три участка. Самый проблематичный из них находится за автошколой «Автолидер». Мусор грузят в самосвалы и вывозят на городской полигон ТКО.

Проверить ход исполнения работ на днях выехала комиссия. В её составе – представители администрации Надымского района, депутаты Районной Думы и городского Собрания депутатов.

За некоторыми свалками установлено видеонаблюдение. В этом году камер станет больше. Административная ответственность настигнет правонарушителей в зависимости от их статуса. Минимум для физических лиц это штраф от 1000 до 2000 рублей. Максимум для юридических лиц - до 250 тысяч рублей.

Надымские депутаты отмечают, что на уборку города от мусора выделяются немалые деньги. Если бы не свалки, эти средства можно было бы потратить на образование, здравоохранение или строительство новых дорог и детских площадок, сообщает администрация Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU