Службу ЗАГС ЯНАО возглавила Галина Рассадина

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-15T09:27:18+03:00

На новую должность она назначена из резерва управленческих кадров региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала назначил руководителем службы ЗАГС Ямало-Ненецкого автономного округа Галину Рассадину. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 15 июля. До этого она была заместителем руководителя этого же ведомства. На новую должность назначена из резерва управленческих кадров региона.

В 1995 году Галина Рассадина окончила Вятский государственный педагогический университет по специальности «Филология», в 2007 году – с отличием ГОУ ВПО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция».

Свою карьеру она начала учителем русского языка и литературы в школах Кировской области. Потом переехала на Ямал, где продолжила практику.

С 2003 года – в службе ЗАГС ЯНАО. Сначала трудилась в должности начальника отдела ЗАГС Тазовского района, заведующего сектором государственной гражданской службы и кадров. Потом руководила работой управления организационно-правовой деятельности и контроля и была заместителем руководителя службы ЗАГС региона.

За высокие профессиональные достижения награждена Почётными грамотами губернатора ЯНАО, Заксобрания ЯНАО, Минюста РФ, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU