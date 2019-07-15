2019-07-15T09:01:12+03:00
Общество

Молодая ямальская художница стала победителем грантового конкурса «Таврида»

Елена Литвинова на проект «#КартинаДуши89» получила 100 тысяч рублей
Анна Полякова
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Молодая ямальская художница стала победителем грантового конкурса «Таврида» Фото: yanao.ruМолодая ямальская художница стала победителем грантового конкурса «Таврида» Фото: yanao.ru
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Елена Литвинова из ЯНАО стала одним из победителей форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Итоги грантового конкурса подвели 14 июля в Крыму на закрытии 9 смены.

На конкурсе Елена представила проект «#КартинаДуши89», который направлен на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Северянка выиграла 100 тысяч рублей.

- В течение 12 занятий молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет с ОВЗ нарисует картины души, т.е. изобразит внутреннее состояние человека с безграничными возможностями. Когда картины будут готовы, мы организуем выставку произведений к Международному дню инвалидов. Стоимость входа на выставку – пожертвование любой суммы в фонд поддержки людей с ОВЗ, – рассказала Елена.

21-летняя северянка окончила Новосибирский колледж печати и информационных технологий по направлению «Преподавание в начальных классах». Она занимается благотворительностью в сфере социализации людей с ограниченными возможностями здоровья на Ямале, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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