В Надымском районе горит лес

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-15T08:44:50+03:00

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На Ямале действуют зарегистрировано два природных пожара. Оба на территории Надымского района. Горит 13 гектаров леса. Как сообщили сотрудники «Ямалспаса», за минувшие сутки локализовали три очага.

Как сообщалось ранее, с 13 июля на территории региона из-за повышения температуры воздуха введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения будут действовать 21 день. При изменении погоды введенный режим ограничения будет отменен досрочно. Эта мера направлена на недопущение угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров.

Напомним, с 5 июля по 1 сентября на территории автономного округа введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU