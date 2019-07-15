2019-07-15T08:44:50+03:00
Происшествия

В Надымском районе горит лес

В огне 13 гектаров
Анна Полякова
Поделиться:
В Надымском районе горит лес Фото: 89.mchs.gov.ruВ Надымском районе горит лес Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

На Ямале действуют зарегистрировано два природных пожара. Оба на территории Надымского района. Горит 13 гектаров леса. Как сообщили сотрудники «Ямалспаса», за минувшие сутки локализовали три очага.

Как сообщалось ранее, с 13 июля на территории региона из-за повышения температуры воздуха введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения будут действовать 21 день. При изменении погоды введенный режим ограничения будет отменен досрочно. Эта мера направлена на недопущение угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров.

Напомним, с 5 июля по 1 сентября на территории автономного округа введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Службу ЗАГС ЯНАО возглавила Галина Рассадина
Молодая ямальская художница стала победителем грантового конкурса «Таврида»
На Ямале за выходные в ДТП пострадали три байкера
На Ямале маленьких кочевников готовят к школе
Погода на Ямале 15 июля: жара до + 30 градусов
Жительниц Ямала приглашают стать возлюбленными известного певца в его новом клипе
Ямальские учёные вернулись из двух экологических экспедиций
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём рыбака
В Салехарде обсудили вопросы, связанные с установкой пожароизвещателей
Погода на Ямале 14 июля: пришла жара, но с дождём
На Ямале введены ограничения пребывания граждан в лесах округа
Жители Надыма сотворили чудо
Новоуренгоец, который насиловал дочь и выкладывал съёмку секса в Интернет, отправится под суд
В Новом Уренгое горел жилой дом: пострадавших нет
Погода на Ямале 13 июля: днём тепло, местами пройдёт дождь
Двоих новоуреногойцев судят за организацию подпольного игорного клуба
Ремонт дорог в Салехарде идет по графику
В реки Обь-Иртышского бассейна запустят миллионы мальков промысловой рыбы
ЧП в Лабытнанги: многоквартирник едва не рухнул из-за фундамента