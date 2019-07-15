В Надымском районе горит лес
На Ямале действуют зарегистрировано два природных пожара. Оба на территории Надымского района. Горит 13 гектаров леса. Как сообщили сотрудники «Ямалспаса», за минувшие сутки локализовали три очага.
Как сообщалось ранее, с 13 июля на территории региона из-за повышения температуры воздуха введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения будут действовать 21 день. При изменении погоды введенный режим ограничения будет отменен досрочно. Эта мера направлена на недопущение угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров.
Напомним, с 5 июля по 1 сентября на территории автономного округа введен особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU