На Ямале за выходные в ДТП пострадали три байкера

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-15T09:15:22+03:00

На Ямале за выходные в ДТП пострадали два байкера Фото: Госавтоинспекция Ямала

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За прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 5 человек травмированы, в их числе два байкера, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

В Муравленко на автодроме по улице Нефтяников 13-летний водитель мотоцикла JMC-125 не справился с управлением и допустил опрокидывание. Авария произошла 14 июля около 20 часов 40 минут. В результате происшествия водитель мотоцикла госпитализирован.

Один из мотоциклистов - 13-летний парень Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Ноябрьске авария произошла13 июля около 13 часов 50 минут на улице Магистральной. Водитель автомобиля Ford, поворачивая налево, допустил столкновение с мотоциклом Хонда. Байкер обгонял двигающиеся впереди транспортные средства. В результате происшествия водитель мотоцикла травмирован.

В это же день в Новом Уренгое около 23 часов 00 минут ДТП случилось в районе Северной коммунальной зоны на территории ГК «Строитель». Водитель мотоцикла Yamaha допустил занос, в результате байк опрокинулся. По предварительным данным, он не выбрал безопасный скоростной режим, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия. Мотоциклист получил травмы.

По данным регионального ведомства, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2431 зарегистрированном ДТП, погибли 16 человек и 288 травмированы, в их числе 34 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU