СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-15T06:23:34+03:00

На Ямале маленьких кочевников готовят к школе Фото: nadymregion.ru

Тундровички легче будут привыкать к учебному процессу

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В Ныдинской тундре Надымского района ЯНАО стартовала акция под названием «Готовимся к школе». Дети из семей, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни, смогут легче перенести адаптационный период при поступлении в школу-интернат, социализироваться в обществе сверстников и взрослых.

Воспитатель кочевой группы Елена Салиндер проводит с детьми занятия по развитию речи, математических представлений, мелкой моторики, физической активности. В ходе занятий организовывается продуктивно-игровая деятельность детей.

Кроме того, летом для детей тундровиков начали работу игровые площадки в местах кочевий. Занятия проводят вожатые-старшеклассницы из школ-интернатов сел Ныда и Кутопьюган. Девочки прошли стажировку в рамках «Школы вожатского мастерства» и практику в дошкольных учреждениях национальных сел.

Как пояснили департаменте образования Надымского района, акция «Готовимся к школе» проводится для выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU