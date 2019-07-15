Погода на Ямале 15 июля: жара до + 30 градусов
В понедельник, 15 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +23 градуса, переменная облачность, дождь пройдет в первой половине дня. Ветер северо-западный 5 м/с.
В Ноябрьске +29 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер южный 4 м/с.
В Новом Уренгое +31 градус, солнечно и без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.
В Надыме +30 градусов, ясная погода, дождь не прогнозируется, ветер юго-западный 6 м/с.
В Губкинском +30 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 5 м/с.
В Тарко-Сале +30 градусов, осадки не ожидаются, ветер южный 5 м/с.
В Муравленко +29 градусов, солнечно, без осадков, Южный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +22 градуса. После ночной грозы дождь прекратится в середине дня. Северо-западный ветер 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU