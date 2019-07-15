2019-07-15T05:39:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 июля: жара до + 30 градусов

Небольшой дождь пройдет в первой половине дня в Салехарде и Лабытнанги
Анна Полякова
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Погода на Ямале 15 июля: жара до + 30 градусовПогода на Ямале 15 июля: жара до + 30 градусовФото: Анна Полякова
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В понедельник, 15 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +23 градуса, переменная облачность, дождь пройдет в первой половине дня. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +29 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +31 градус, солнечно и без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Надыме +30 градусов, ясная погода, дождь не прогнозируется, ветер юго-западный 6 м/с.

В Губкинском +30 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале +30 градусов, осадки не ожидаются, ветер южный 5 м/с.

В Муравленко +29 градусов, солнечно, без осадков, Южный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +22 градуса. После ночной грозы дождь прекратится в середине дня. Северо-западный ветер 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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