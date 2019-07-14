Жительниц Ямала приглашают стать возлюбленными известного певца в его новом клипе

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-14T16:47:01+03:00

Рассказываем, что для этого нужно

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Жительницы Ямала смогут принять участие в новом клипе певца, актёра, члена команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслава Макарова на песню «Ты и я». Об этом исполнитель сам написал на своей страничке в социальной сети.

В Салехард певец прилетит 22 июля, где пройдут съёмки в таких местах, как ледник Романтиков, Нефритовая долина и во многих других.

Сейчас Вячеслав ищет героиню, которая сыграет роль его возлюбленной. Ищут в съёмочную команду и визажиста. Все желающие попробовать себя в роли возлюбленной Славы смогут написать в личку Рустаму.

Вячеслав Макаров снимет клип на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU