Ямальские учёные вернулись из двух экологических экспедиций

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-14T13:42:33+03:00

Они прошли в Шурышкарском и Ямальском районах

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На Ямале завершились две экологические экспедиции на научно-исследовательские полигоны в Ямальский и Шурышкарский районы. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, учёные-экологи, почвоведы, ландшафтоведы Научного центра изучения Арктики вместе со студентами-практикантами из Тюмени и Томска провели экологический мониторинг. Они исследовали почвы населённых пунктов.

В Шурышкарском районе полевые работы прошли на полигоне Сыня, в окрестностях сёл Ямгорт и Овгорт, в Ямальском районе – на полигоне между сёлами Яр-Сале и Панаевск. По словам заведующего геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики, кандидата географических наук Романа Колесникова, во время экспедиций установлено, что растительный покров на полигоне Ямальского района угнетён.

- Другая ситуация в Шурышкарском районе, где потенциал агроэкосистем достаточно высокий для обеспечения населения местной сельскохозяйственной продукцией, - отметил он.

По результатам работы учёные составят ландшафтные карты исследованных территорий. Полную картину о возможном наличии тяжёлых металлов дадут последующие химико-аналитические исследования проб растительности, почвы, воды и донных отложений.

Отметим, что экспедиции состоялись в рамках комплексного научного экологического мониторинга исконной среды коренных малочисленных народов Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU