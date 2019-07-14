Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём рыбака

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-14T12:43:00+03:00

По мненю главы региона, ямальские рыбаки доказали, что все задачи решаемы

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил рыбаков с их профессиональным праздником. В своём поздравлении глава региона отметил, что развивать АПК в условиях Крайнего Севера – сложная работа. Однако ямальские рыбаки своим трудом доказали, что поставленные задачи можно успешно решать.

- Результаты прошедшего года по рыбодобыче у нас достойные – выловлено свыше десяти тысяч тонн рыбы. Мы и в дальнейшем будем поддерживать рыболовство, создавать рыболовецкие базы, укреплять флот», - отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что успех отрасли обеспечивают её труженики, а в рыбацких поселениях округа работают целые династии. Дмитрий Артюхов выразил благодарность специалистам рыбной отрасли за добросовестный труд, преданность делу и высокий профессионализм и пожелал им удачной путины, благополучия, успехов и здоровья.

Напомним, на Ямале 50 организаций осуществляют промышленное рыбоводство. В общей сложности в этой сфере работают 2,5 тысяч человек, 90% из которых – представители кмнс.

ИСТОЧНИК KP.RU