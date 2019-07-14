В Салехарде обсудили вопросы, связанные с установкой пожароизвещателей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-14T08:54:34+03:00

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В Салехарде прошло заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, основной темой стала установка пожарных извещателей с GSM-оповещением в жилых помещениях отдельных категорий граждан.

- Эти приборы способны своевременно обнаружить возгорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб. Подобное оборудование уже два года успешно функционирует в жилье многодетных малоимущих семей города Муравленко, - отметил директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин.

В 2019 году для установки пожароизвещателей в муниципалитетах выделено из окружного бюджета 4 млн рублей. Чтобы работа продолжалась, необходимо заключить соглашения о предоставлении субсидии.

- Для заключения соглашения муниципалитеты должны предоставить в департамент определённый перечень документов. Уведомление об этом заранее были направлены. Отведённые законодательством сроки истекли. На сегодня из 13 муниципальных образований заключены соглашения только с городами Губкинский, Салехард, Муравленко и Надымским районом, - подчеркнул он.

Главам муниципалитетов поручено взять под личный контроль предоставление необходимых документов в департамент гражданской защиты и пожарной безопасности для заключений соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU