2019-07-14T06:10:59+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 июля: пришла жара, но с дождём

Воздух прогреется до +27 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 14 июля: пришла жара, но с дождёмПогода на Ямале 14 июля: пришла жара, но с дождёмФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 14 июля ожидается облачность и дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 5-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 C, днём +19…+27 C.

В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13…+17 C, днём +22…+27 C.

В Ямальском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 C, днём +15…+18 C.

В Тазовском районе облачно, небольшой дождь. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8…+11 C, днём +15…+19 C.

В Красноселькупском районе облачно, небольшой дождь. Ветер северный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+12 C, днём +18...+20 C.

В Пуровском районе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +8…+11 C, днём +18…+27 C.

В Надымском районе облачно, небольшой дождь. Ветер южный 4-10 м/с. Температура ночью +12…+16 C, днём +25…+31 C.

В Шурышкарском районе облачно, дождь. Ветер южный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +13…+16 C, днём +22…+27 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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