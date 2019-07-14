Погода на Ямале 14 июля: пришла жара, но с дождём
На Ямале 14 июля ожидается облачность и дождь. Ветер южный с переходом на юго-восточный 5-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 C, днём +19…+27 C.
В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13…+17 C, днём +22…+27 C.
В Ямальском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 C, днём +15…+18 C.
В Тазовском районе облачно, небольшой дождь. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8…+11 C, днём +15…+19 C.
В Красноселькупском районе облачно, небольшой дождь. Ветер северный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+12 C, днём +18...+20 C.
В Пуровском районе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +8…+11 C, днём +18…+27 C.
В Надымском районе облачно, небольшой дождь. Ветер южный 4-10 м/с. Температура ночью +12…+16 C, днём +25…+31 C.
В Шурышкарском районе облачно, дождь. Ветер южный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +13…+16 C, днём +22…+27 C.
ИСТОЧНИК KP.RU