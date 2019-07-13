На Ямале введены ограничения пребывания граждан в лесах округа
На Ямале из-за повышения температуры воздуха с 12 июля введены ограничения пребывания граждан в лесах. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, ограничения вводятся на 21 день, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров.
Напомним, с 5 июля по 1 сентября в регионе введён особый противопожарный режим. В соответствии со ст. 5.6 Закона ЯНАО «Об административных правонарушениях», нарушение ограничений пребывания граждан в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан – от 1 до 2-х тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей;
- на юрлиц – от 20 до 100 тыся рублей.
В случае изменения погоды ограничение будет снято.
ИСТОЧНИК KP.RU