СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-13T17:11:02+03:00

На Ямале введены ограничения пребывания граждан в лесах округа Фото: Татьяна Коркина

Они вводятся на 21 день

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На Ямале из-за повышения температуры воздуха с 12 июля введены ограничения пребывания граждан в лесах. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, ограничения вводятся на 21 день, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан от возникновения пожаров.

Напомним, с 5 июля по 1 сентября в регионе введён особый противопожарный режим. В соответствии со ст. 5.6 Закона ЯНАО «Об административных правонарушениях», нарушение ограничений пребывания граждан в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан – от 1 до 2-х тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей;

- на юрлиц – от 20 до 100 тыся рублей.

В случае изменения погоды ограничение будет снято.

ИСТОЧНИК KP.RU