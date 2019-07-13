Жители Надыма сотворили чудо
Жители Надыма, включая работников предприятий и организаций города, приняли участие в субботнике по уборке территории в районе ул. Таёжная. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, неравнодушные граждане очистили территорию от строительного хозяйственного и бытового мусора в рамках окружной акции «#Сотвори чудо».
К экологической акции может присоединиться любой желающий. Участник сам выбирает работы, которые он может провести. Например, расчистку несанкционированных свалок, ремонт детских площадок и подъездов жилых домов, сбор мусора во дворах жилых домов и на улицах населённых пунктов, оформление клумб, цветников и газонов и многое другое.
Для этого нужно сфотографировать первоначальное состояние участка планируемых работ, убрать его и разместить коллаж из фото в стиле «ДО и ПОСЛЕ» с надписью «#СотвориЧудо» в социальных сетях.
Подробности можно получить в отделе природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды районной администрации по телефону 544-219.
ИСТОЧНИК KP.RU