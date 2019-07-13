2019-07-13T12:01:23+03:00
Общество

Жители Надыма сотворили чудо

В городе прошла окружная экологическая акция
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители Надыма сотворили чудоЖители Надыма сотворили чудоФото: pixabay.com
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Жители Надыма, включая работников предприятий и организаций города, приняли участие в субботнике по уборке территории в районе ул. Таёжная. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, неравнодушные граждане очистили территорию от строительного хозяйственного и бытового мусора в рамках окружной акции «#Сотвори чудо».

К экологической акции может присоединиться любой желающий. Участник сам выбирает работы, которые он может провести. Например, расчистку несанкционированных свалок, ремонт детских площадок и подъездов жилых домов, сбор мусора во дворах жилых домов и на улицах населённых пунктов, оформление клумб, цветников и газонов и многое другое.

Для этого нужно сфотографировать первоначальное состояние участка планируемых работ, убрать его и разместить коллаж из фото в стиле «ДО и ПОСЛЕ» с надписью «#СотвориЧудо» в социальных сетях.

Подробности можно получить в отделе природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды районной администрации по телефону 544-219.

ИСТОЧНИК KP.RU

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