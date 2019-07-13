2019-07-13T07:25:49+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, который насиловал дочь и выкладывал съёмку секса в Интернет, отправится под суд

Сейчас мужчина находится под стражей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Новоуренгоец, который насиловал дочь и выкладывал съёмку секса в Интернет, отправится под судНовоуренгоец, который насиловал дочь и выкладывал съёмку секса в Интернет, отправится под судФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в насильственных иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица моложе 14-ти лет, и использовании несовершеннолетнего для изготовления и оборота порнографических материалов в Интернете.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, в 2012 году 45-летний новоуренгоец, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, долгое время изготавливал порнографические материалы с участием маленькой дочери. Затем все сделанные фотографии и видеоролики он распространял в Интернете. В тот же период он, будучи пьяным, насиловал дочь, снимая всё на камеру мобильника, и снятые ролики выкладывал в Интернете.

Во время предварительного следствия оперативники собрали много доказательств вины мужчины. Тот дал признательные показания, сейчас он находится под стражей. Потерпевшая проходит реабилитационные мероприятия.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое горел жилой дом: пострадавших нет
Погода на Ямале 13 июля: днём тепло, местами пройдёт дождь
Двоих новоуреногойцев судят за организацию подпольного игорного клуба
Ремонт дорог в Салехарде идет по графику
В реки Обь-Иртышского бассейна запустят миллионы мальков промысловой рыбы
ЧП в Лабытнанги: многоквартирник едва не рухнул из-за фундамента
Двое ноябрян, обокравшие чужой подвал, могут сесть на пять лет
Объем дорожных работ на Ямале в 2020 году планируют удвоить
Браконьеру из Ямальского район грозит 2 года тюрьмы за вылов щекура
Ямальские предприниматели получат поддержку от региона
Многоквартирникам в Ханымее после урагана потребуется капремонт
«Леса Ямала» внедряют систему авиационного контроля
Волонтёры Арктики отправились на остров Вилькицкого
На Ямале месяц выясняют личность погибшего, труп которого вмерз в лед на Оби
В Лабытнанги грузовик проехался по капоту легкового автомобиля
В Салехарде проверили детские площадки на безопасность
Штормовой ветер идет на Приуральский, Надымский, Пуровский и Тазовские районы
Власти Ямала рассчитывают на НКО при создании приютов для бездомных животных
Погода на Ямале 12 июля: день зонтиков
Глава Ямала обсудил жилищные проблемы приуральцев во время рабочей поездки в район
В Ноябрьске после жалоб горожан чердачную решетку, повисшую на проводах, сняли
Новоуренгоец, вмешавшись в ссору, забил до смерти соседа подруги
Губернатор ЯНАО похвалил темпы строительства детсада в Аксарке
Клиенты Сбербанка могут купить квартиру в «Галерее застройщиков Тюмени» со скидкой
Власти Правохеттинского и Ныды забыли о безопасности дорожного движения
«Уютный Ямал»: жители региона смогут воплотить в жизнь свои идеи