Новоуренгоец, который насиловал дочь и выкладывал съёмку секса в Интернет, отправится под суд

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-13T07:25:49+03:00

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В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в насильственных иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица моложе 14-ти лет, и использовании несовершеннолетнего для изготовления и оборота порнографических материалов в Интернете.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, в 2012 году 45-летний новоуренгоец, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, долгое время изготавливал порнографические материалы с участием маленькой дочери. Затем все сделанные фотографии и видеоролики он распространял в Интернете. В тот же период он, будучи пьяным, насиловал дочь, снимая всё на камеру мобильника, и снятые ролики выкладывал в Интернете.

Во время предварительного следствия оперативники собрали много доказательств вины мужчины. Тот дал признательные показания, сейчас он находится под стражей. Потерпевшая проходит реабилитационные мероприятия.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU