Новоуренгоец, который насиловал дочь и выкладывал съёмку секса в Интернет, отправится под суд
В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в насильственных иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица моложе 14-ти лет, и использовании несовершеннолетнего для изготовления и оборота порнографических материалов в Интернете.
Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ЯНАО, в 2012 году 45-летний новоуренгоец, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, долгое время изготавливал порнографические материалы с участием маленькой дочери. Затем все сделанные фотографии и видеоролики он распространял в Интернете. В тот же период он, будучи пьяным, насиловал дочь, снимая всё на камеру мобильника, и снятые ролики выкладывал в Интернете.
Во время предварительного следствия оперативники собрали много доказательств вины мужчины. Тот дал признательные показания, сейчас он находится под стражей. Потерпевшая проходит реабилитационные мероприятия.
Дело с обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU