2019-07-13T05:55:44+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое горел жилой дом: пострадавших нет

Причины и обстоятельства выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое горел жилой дом: пострадавших нетВ Новом Уренгое горел жилой дом: пострадавших нетФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое вчера, 12 июля, в районе Коротчаево горел жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, в 16.50 пожар был ликвидирован, в тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.

Огонь повредил здание на площади 49 квадратных метров – к счастью, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего и ущерб.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о то, что в Лабытнанги 12-квартирный дом перекосило из-за частичного обрушения свайного основания. Едва не рухнул жилой дом № 3/А по улице Озерная в микрорайоне Обской. К счастью, обошлось без жертв. Всем жильцам пришлось срочно покинуть помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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