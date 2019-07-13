В Новом Уренгое горел жилой дом: пострадавших нет

СЕГОДНЯ 05:55 2019-07-13T05:55:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое вчера, 12 июля, в районе Коротчаево горел жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, в 16.50 пожар был ликвидирован, в тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.

Огонь повредил здание на площади 49 квадратных метров – к счастью, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего и ущерб.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о то, что в Лабытнанги 12-квартирный дом перекосило из-за частичного обрушения свайного основания. Едва не рухнул жилой дом № 3/А по улице Озерная в микрорайоне Обской. К счастью, обошлось без жертв. Всем жильцам пришлось срочно покинуть помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU