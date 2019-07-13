Погода на Ямале 13 июля: днём тепло, местами пройдёт дождь
На Ямале 13 июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 C, днём +17…+23 C.
В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днём +21…+23 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днём +16…+18 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 C, днём +15…+17 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 C, днём +20…+22 C.
В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 C, днём +21…+23 C.
В Надымском районе облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 C, днём +21…+23 C.
В Шурышкарском районе облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +8…+12 C, днём +21…+23 C.
ИСТОЧНИК KP.RU