2019-07-13T05:20:09+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 июля: днём тепло, местами пройдёт дождь

Температура воздуха до +23 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 13 июля: днём тепло, местами пройдёт дождьПогода на Ямале 13 июля: днём тепло, местами пройдёт дождьФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 13 июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 C, днём +17…+23 C.

В Приуральском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днём +21…+23 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 C, днём +16…+18 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 C, днём +15…+17 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 C, днём +20…+22 C.

В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 C, днём +21…+23 C.

В Надымском районе облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 C, днём +21…+23 C.

В Шурышкарском районе облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +8…+12 C, днём +21…+23 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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