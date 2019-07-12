2019-07-12T16:01:14+03:00
Происшествия

Двоих новоуреногойцев судят за организацию подпольного игорного клуба

Им грозит лишение свободы на срок до 4 лет
Анна Полякова
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Двоих жителей Нового Уренгоя обвиняют в проведении азартных игр. В 2017 году они подыскали квартиру, в которой разместили игровое оборудование. Для конспирации доступ в помещение обеспечивался только ограниченному кругу лиц.

Организовав незаконную азартную деятельность, обвиняемые за пять месяцев работы клуба в качестве ставок приняли от посетителей более 600 тысяч рублей.

В апреле 2018 года полицейские пресекли деятельность заведения, 11 игровых автоматов изъяли и признали в качестве вещественных доказательств.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, предприимчивым новоуренгойцам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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