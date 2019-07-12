Ремонт дорог в Салехарде идет по графику

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-12T15:24:08+03:00

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Ход ремонтных работ на городских автомобильных дорогах проинспектировал глава Администрации Иван Кононенко. В ходе выездного совещания совместно с подрядчиками, представители администрации посетили некоторые объекты.

Так на улице Комсомольская работы ведутся немного с опережением графика, из-за масштабности проекта реконструкции улицы, ее планировалось сдать не раньше 2020 года, но благодаря своевременному и полному финансированию появилась возможность выполнить все работы за один сезон. К октябрю 2019 года объект будет готов.

Ремонт автомобильных дорог в градоначальник держит на личном контроле, еженедельно проводятся выездные совещания с подрядчиками, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы, пояснили в администрации ямальской столицы.

- На сегодняшний день претензий к дорожникам нет, что касается самих работ, то сейчас дело стоит за обустройством трех подземных переходов тепло-водосетей на улицах Карла Маркса и Республики, подрядные организации выполняющие эти работы заверили, что к 15 июля переходы будут готовы и дорожники смогут закончить укладку асфальта на этих участках. После чего дороги будут открыты для проезда, - отмечает градоначальник.

Кроме того, сейчас в городе ведутся работы по замене уличных опор и светильников. Всего до конца лета на двадцати городских дорогах будет установлено 652 новые опоры уличного освещения.

- Это современные светодиодные светильники, имеющие высокий световой поток, достаточно яркие и надежные, - комментирует заместитель генерального директора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

ИСТОЧНИК KP.RU