В реки Обь-Иртышского бассейна запустят миллионы мальков промысловой рыбы

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-12T15:08:21+03:00

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В «большое плавание» отправились 2,6 млн мальков чира. Первый выпуск в этом сезоне состоялся на базе Собского рыбоводного завода. Программу по зарыблению рек Обь-Иртышского бассейна в течение пяти лет реализует «Газпромнефть-Ямал».

Сейчас специалисты готовятся к выпуску следующей партии «живого золота», уже в августе ямальские водоемы пополнятся муксуном.

Рыбоводы и нефтяники совместными усилиями восстанавливают водные биоресурсы Арктики

Только этим летом водные биоресурсы Ямала прирастут 10 миллионами мальков промысловой рыбы. Еще через год цифра увеличится до 25 миллионов. Таковы совместные планы «Газпромнефть-Ямала» и проекта «Газ Ямала», который реализует «Газпромнефть-Развитие».

На Собском рыбоводном заводе в поселке Харп около года мальки ценных пород рыб находятся под опекой в специальных инкубаторах. За это время они набирают нужную массу в полграмма. Готовность к выпуску определяет комиссия в составе представителей региональных органов власти, Федерального агентства по рыболовству и государственных научных центров.

– Сегодня мы думаем о будущем и создаем условия развития Арктики для следующих поколений. Для тех, кто любит родной край и хочет продолжать дело своих предков, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

Он подчеркнул, что традиционный промысел – неотъемлемая составляющая уклада ненецкого народа, поэтому предприятие ежегодно увеличивает объемы выпуска промысловой рыбы в водные артерии региона. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города», совместно с администрацией села Новый Порт проводится День рыбака, праздник для тех, кто многие годы трудится в суровых условиях и сохраняет традиции настоящего Севера.

Комплексную работу «Газпромнефть-Ямал» проводит и с Новопортовским рыбозаводом. В 2018 году компания выделяла финансирование на проведение инженерных изысканий на территории уникального мерзлотника для хранения рыбы, разработку научно-проектной документации по его реконструкции. В 2019-ом Новопортовский рыбозавод получил финансовую поддержку на развитие материально-технической базы.

ИСТОЧНИК KP.RU