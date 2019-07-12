2019-07-12T14:04:05+03:00
Происшествия

Двое ноябрян, обокравшие чужой подвал, могут сесть на пять лет

В полиции задержанные написали явки с повинной
Анна Полякова
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Полицейские Ноябрьска по горячим следам задержали подозреваемых, причастных к совершению кражи. О происшествии правоохранителям 10 июля сообщил представитель управляющей компании.

Он рассказал, что кто-то из подвала жилого дома похитил имущество на общую сумму 21 000 рублей. Полицейские выяснили, что 9 июля двое пьяных молодых людей проникли в подвал и похитили имущество, принадлежащее заявителю.

Подозреваемыми оказались 30 и 32-летние мужчины. В полиции задержанные дали признательные показания, написали явки с повинной.

Возбуждено уголовное дело. Наказанием для них может стать лишение свободы сроком до пяти лет. С подозреваемых взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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