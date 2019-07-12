Объем дорожных работ на Ямале в 2020 году планируют удвоить

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-12T13:17:37+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подвел итоги июльской встречи с главами администраций районов. Напомним, он побывал населенных пунктах Тазовского и Приуральского районов.

За это лето изменятся к лучшему 96 общественных и 362 дворовые территории в 48 населенных пунктах. Почти в каждый ямальский город и посёлок ждут обновления. Губернатор напомнил главам, что работу регион будет принимать 1 октября. Сжатые сроки не должны повлиять на качество.

Что касается дорог, этим летом будет отремонтировано 100 км по всему Ямалу. В 2020 году цифра будет удвоена.

«А там, где очень нужно, и утроим объемы дорожных ремонтов. Уже жду от районов проекты на будущий сезон. От того, как главы их подготовят, зависят итоговые суммы на обновление дорог каждой территории», - написал глава региона на своей страничке в социальной сети «В контакте».

ИСТОЧНИК KP.RU