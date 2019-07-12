Браконьеру из Ямальского район грозит 2 года тюрьмы за вылов щекура

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-12T12:48:14+03:00

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Я Ямальском районе судят браконьера за незаконную рыбалку. Преступление выявлено в марте 2019 года во время рейда в акватории Обской губы. В 13 км от с. Новый Порт сотрудники полиции задержали мужчину, выловившего 76 особей щекура, без специального разрешения.

При этом по закону в течение всего года запрещается вылов водных биологических ресурсов в Обской губе по восточному берегу севернее мыса Сандиба и по западному берегу севернее мыса Ям-Сале.

У нарушителя изъяли снегоход и орудия лова, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и могут быть обращены в собственность государства на основании обвинительного приговора суда, сообщили в прокуратуре ЯНАО. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, прокурором Ямальского района заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов, в размере 182 520 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU