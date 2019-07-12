2019-07-12T12:12:23+03:00
Экономика

Ямальские предприниматели получат поддержку от региона

Претендентами на господдержку станут дисциплинированные бизнесмены
Анна Полякова
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Ямальские предприниматели получат поддержку от региона Фото: yanao.ruЯмальские предприниматели получат поддержку от региона Фото: yanao.ru
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Предпринимателям Ямала будут компенсировать из бюджета ЯНАО расходы и затраты по созданию и развитию своего бизнеса. Заявку бизнесмены могут подать с 1 июля по 20 ноября 2019 года. Общая сумма субсидии, предоставленной из бюджета региона для выплаты компенсаций, превышает 37 миллионов рублей.

Чтобы стать получателем господдержки, предпринимателю или коммерческой компании нужно быть дисциплинированным налогоплательщиком, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и обязательно состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямала в 2017-2018 годах предоставил 71 субъекту малого и среднего предпринимательства компенсации расходов на сумму более 73 миллионов рублей. Активнее всего этой мерой господдержки на Ямале пользуются бизнесмены Ноябрьска, Салехарда, Тарко-Сале и Губкинского. Наибольшим спросом пользуется компенсация первого взноса при заключении договора лизинга оборудования.

С июля 2019 года окружной центр поддержки предпринимательства начал оказывать услуги по двум новым направлениям: содействие в популяризации продукции и сопровождение участия в электронных торгах. Теперь ямальские предприниматели абсолютно бесплатно могут получить готовый сайт, видеоролик или авторский фирменный стиль, а также услугу сопровождения участия в тендере, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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