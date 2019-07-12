Многоквартирникам в Ханымее после урагана потребуется капремонт

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-12T11:55:11+03:00

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Ханымейцы справились с последствиями урагана, который обрушился на поселок в Пуровском районе на минувшей неделе. Грозовой шторм, сопровождавшийся сильнейшим ветром, длился всего 7 минут, но след оставил ощутимый.

Главе поселка, через пару минут после начала грозовой стихии, поступило сообщение о том, что в квартале Комсомольском унесло кровлю. Через пять минут двор был оцеплен, стали стягивать аварийные бригады. В тот же вечер на заседании КЧС и ОПБ было принято решение о подготовке маневренного фонда для расселения пострадавших в случае необходимости, а также незамедлительном начале работ по восстановлению всех поврежденных объектов.

Сильнее всего пострадали три дома: два многоквартирных (по 18 квартир каждый) и один частный дом. Бригада электриков до поздней ночи восстанавливала энергоснабжение в кварталах Комсомольском и Школьном.

На следующий день, 5 июля, к домам были стянуты порядка 40 человек. Начались восстановительные работы, которые длились весь день. Вечером опять случилась гроза и ливень. К этому моменту успели соорудить временные перекрытия. Они и помогли в большей степени спасти здания от более пагубных последствий, сообщили в администрации Пуровского района.

6 июля работы продолжились. На одном мноковартирнике,где ветром сорвало только металлические листы и часть обрешетки, кровля была восстановлена. Бывшее общежитие осталось под временным укрытием. На нем сейчас проводятся работы по капремонту кровли. Частному дому необходим ремонт и новая прочная кровля.

Напомним, что 8 июля на заседании КЧС Пуровского района приняли решение о необходимости финансирования работ по капремонту кровель двух многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU