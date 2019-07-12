2019-07-12T11:34:43+03:00
Общество

«Леса Ямала» внедряют систему авиационного контроля

Первые испытания уже прошли
Анна Полякова
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«Леса Ямала» внедряют систему авиационного контроля Фото: yanao.ru«Леса Ямала» внедряют систему авиационного контроля Фото: yanao.ru
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Лесопожарную обстановку на Ямале помогут мониторить 15 современных бортовых комплексов. Оборудование в ближайшее время поступит в распоряжение окружного учреждения «Леса Ямала». Лётчики смогут оперативно с борта воздушного судна передавать информацию в региональный диспетчерский центр.

Первые испытания уже прошли. Они проводились в Региональной диспетчерской службе лесного хозяйства ЯНАО, а также при проведении авиационного патрулирования лесов лётчиками-наблюдателями ГКУ «Ямалспас». Программное обеспечение было протестировано непосредственно на бортовом комплексе, сообщает правительство ЯНАО.

- Современные устройства позволят нам значительно повысить эффективность и качество исполнения переданных полномочий в области охраны лесов от пожаров, - прокомментировал первый замдиректора департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин.

По состоянию на утро 12 июля 2019 года действующих пожаров не зарегистрировано. С начала сезона 2019 года на территории автономного округа зарегистрировано 52 природных пожара на 685,5 га, из них: лесной фонд 43 пожара на 661,2 га; земли иных категорий 9 пожаров на 24,3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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