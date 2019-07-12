2019-07-12T10:27:46+03:00
Общество

Волонтёры Арктики отправились на остров Вилькицкого

Экологическому десанту предстоит месяц работы
Анна Полякова
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Волонтёры Арктики отправились на остров Вилькицкого Фото: yanao.ruВолонтёры Арктики отправились на остров Вилькицкого Фото: yanao.ru
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Команда волонтёров Арктики отправилась в экспедицию на остров Вилькицкого. 30 волонтёров на протяжении 30 дней будут заняты очисткой территории острова и комплексным обследованием островных экосистем и ландшафтов.

По сравнению с предыдущими экспедициями количество участников увеличилось в два раза. Добровольцы из разный городов России вместе с соотечественниками из Молдовы, Казахстана и Израиля внесут свой вклад в восстановление экологического баланса на территории Арктической зоны России.

Вместе с добровольцами в экспедиции принимают участие учёные, которые проведут ряд научно-исследовательских наблюдений на территории заполярного острова. За безопасность экспедиции отвечают спасатели МЧС.

Часть продовольственного запаса в июне на остров доставил Российский Центр освоения Арктики. Ещё часть груза 27 июля привезёт судно «Михаил Сомов», оно уже вышло из Архангельска. К этому времени волонтёры пробудут на острове 2 недели. По прибытии добровольцам придётся обустроить себе жилище и спальные места. Ребята проделали длинный путь, чтобы проверить себя и сделать Арктику чище.

- Позади сборы, я с уверенностью могу сказать, что все приняли общие правила и полностью готовы к работе на острове. Общее ожидание участников экспедиции − кардинальные изменения их внутреннего мира, что в дальнейшем поможет менять мир вокруг себя, делать его лучше, − поделился Евгений Рожковский, руководитель «Зелёной Арктики».

За 7 лет в экологических экспедициях на территории ЯНАО приняли участие около 200 человек из регионов России и соотечественники из Болгарии, Германии, Австрии, Израиля, Украины, Китая, Чили, Киргизии и Казахстана.

Очищен остров Белый в акватории Карского моря, и вот уже третий сезон идут работы по «уборке» острова Вилькицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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