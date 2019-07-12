2019-07-12T10:02:14+03:00
Происшествия

На Ямале месяц выясняют личность погибшего, труп которого вмерз в лед на Оби

Расследуется уголовное дело по статье «Убийство»
Анна Полякова
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На Ямале месяц выясняют личность погибшего, труп которого вмерз в лед на ОбиНа Ямале месяц выясняют личность погибшего, труп которого вмерз в лед на ОбиФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе устанавливают личность погибшего. Тело мужчины было обнаружено 10 июня 2019 года во льду на участке акватории Обской губы в трех километрах к северу от села Новый Порт Ямальского района. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи выясняют обстоятельства наступления смерти. С этой целью назначен комплекс судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, в том числе и молекулярно-генетическая экспертиза. Исследуются все уголовные дела, возбужденные по факту безвестного исчезновения граждан.

В ходе исследования тела погибшего, подверженного ярко выраженным гнилостными изменениям, обнаружены телесные повреждения, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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