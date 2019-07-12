2019-07-12T09:41:30+03:00
Общество

В Лабытнанги грузовик проехался по капоту легкового автомобиля

«Бывает такое», - заявили бывалые водители
Анна Горлач
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В Лабытнанги грузовик проехался по капоту легкового автомобиля Фото: vk.comВ Лабытнанги грузовик проехался по капоту легкового автомобиля Фото: vk.com
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Видео, как большегруз проехался по легковушке, появилось в сети Лабытнанги. Автор публикации запечатлел, как грузовик, сдающий назад, переезжает по капоту стоящий на перекрестке автомобиль.

Водителю помогал маневрировать человек снаружи. Однако то ли штурман подвел, то ли колеса не те - что-то помешало автомобилю аккуратно развернуться. В результате огромные колеса прошлись по машине.

Обсуждая увиденное, пользователи сети назвали мужчина за рулем грузовика «водителем 80 уровня». Другие в оправдание предположили, что он потерял управление.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

«Да там сцепа отъехала, видно же, как он по педали молотит. У меня точно так же было только в боксе. Я КамАЗом на свою же машину наехал, так как его заглушить не мог. Бывает такое», - рассказал один из водителей свою аналогичную историю.

«А вот водитель «80 уровня» - тот что в легковой. Тормоз знатный, видно же, что едет - уходи на встречку, раз назад некуда. Тем более, что участок просматривался, и видно, что было куда уходить», - поделился опыт один из водителей со стажем.

Водитель 80 уровня из Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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