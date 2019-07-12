В Салехарде проверили детские площадки на безопасность

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-12T08:17:26+03:00

Проблемные площадки могут доработать за несколько дней

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В Салехарде состоялся рейд по детским и спортивным площадкам города. Проверку организовали в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» На этот раз комиссия посетила площадки, расположенные в районе второго отделения.

Среди первых комиссия посетила две детские площадки на ул. Павлова. Замечания были видны сразу. Площадки неухоженные, нет напольного покрытия лавочки сломаны, торчат саморезы.

Как отметил и.о. заместителя главы по социальной политике Администрации города Артур Абдулмеджидов, эти площадки недоработаны. Вопросов не очень много, за пару дней при желании их легко решить.

По всем выявленным замечаниям обязательно будут написаны письма в управляющие компании, на чьем содержании находятся площадки, для их устранения.

Следующие три площадки, которые посетила комиссия, разительно отличались от первых. Видно, что объекты берегут.

В целом, рейд показал, что какой-то большой опасности для детей площадки не несут. Да, есть небольшие замечания, но их легко устранить. Также члены комиссии отметили, что те площадки, которые сделаны в рамках программы «Комфортная городская среда» поддерживаются в достойном состоянии. Они чистые, ухоженные, качество сборки очень хорошее. Площадки востребованы, что, конечно, радует. Замечания в основном, по тем площадкам, которые находятся на содержании управляющих компаний, сообщили в администрации города.

- Очень хорошо, когда в одной комиссии представители разных организаций, это дает возможность более мобильно решать проблемы, -отметили проверяющие.

ИСТОЧНИК KP.RU