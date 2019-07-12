Штормовой ветер идет на Приуральский, Надымский, Пуровский и Тазовские районы

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-12T07:20:20+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 12 июля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», В северных частях Приуральского, Надымского, Пуровского и Тазовского районов снова будет хозяйничать штормовой ветер. Ожидается местами небольшой, в центральных и северо-восточных районах умеренный дождь. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западного и западного направления 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём +19…+24 С, местами до +29 С.

Ямальцев просят проявить осторожность, выходя на улицу. При порывах ветра избегать нахождения под плохо закрепленными и старыми конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU