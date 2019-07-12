2019-07-12T06:37:30+03:00
Общество

Власти Ямала рассчитывают на НКО при создании приютов для бездомных животных

Пока же в регионе действуют 17 пунктов для временной передержки
Анна Полякова
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Власти Ямала рассчитывают на НКО при создании приютов для бездомных животных Фото: pixabay.comВласти Ямала рассчитывают на НКО при создании приютов для бездомных животных Фото: pixabay.com
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На Ямале ни один из действующих пунктов временной передержки животных не соответствует требованиям законодательства. Об этом на заседании правительства региона доложил главный ветеринарный инспектор Ямала Евгений Попов.

На заседании также речь шла о создании на территории муниципалитетов приютов для бездомных животных. Пока же в регионе работают 17 пунктов для временной передержки: 12 частных и 5 муниципальных.

Он также отметил, что минимальные условия для содержания бездомных животных до конца года должны быть созданы во всех муниципалитетах. Вместе с тем, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рекомендовал привлекать к этой работе представителей НКО – людей, неравнодушных к судьбе беспризорных четвероногих.

- Вместе с главами нужно взращивать, находить адекватные общества, которые занимаются безнадзорными животными. Только так мы сможем удовлетворить две полярные точки зрения: и тех, кто говорит, что надо кардинально решать проблему уличных животных, и тех, кто их защищает, - сказал Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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