2019-07-12T05:51:38+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 июля: день зонтиков

Температура воздуха +17... +23 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 12 июля: день зонтиковПогода на Ямале 12 июля: день зонтиковФото: Алена Кульмухаметова
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В четверг, 12 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, дождь пройдет в середине дня. Ветер западного направления 8 м/с.

В Ноябрьске +23 градуса, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +23 градуса, малооблачно, дождь, гроза, ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме +22 градуса, малооблачно, дождь с грозой в первой половине дня, ветер будет дуть юго-западный 7 м/с.

В Губкинском +23 градуса, вечером начнется гроза. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +23 градуса, в первой половине дня – дождь, вечером добавится гроза, ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко +23 градуса, малооблачно, вечером - дождь с грозой. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +17 градусов, малооблачно, дождь. Западный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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