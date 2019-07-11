Глава Ямала обсудил жилищные проблемы приуральцев во время рабочей поездки в район

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-11T16:11:32+03:00

За 5 лет здесь будет построено 24 дома почти на 500 квартир

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Губернатора Ямала Дмитрий Артюхов ждет от администрации Приуральского района активных действий по подбору и оформлению подходящих участков для строительства жилья. Об этом сообщили глава региона во время рабочего визита в муниципалитет.

- Фонд окружной готов включаться и работать с муниципалитетами. Ресурсы у нас для этого есть, - обратился к главе района Дмитрий Артюхов.

Параллельно предстоит больше сносить. В этом году из аварийного жилфонда переедут 24 семьи, в следующие 5 лет – ещё 159. Введут в эксплуатацию 12 жилых домов: в Аксарке, Харсаиме, Белоярске и Катравоже.

Всего в районе за 5 лет будет построено 24 дома почти на 500 квартир. Благодаря новым окружным программам, в ближайшую пятилетку жилищные условия смогут улучшить не меньше 230 семей. В основном это переселенцы из ветхого и аварийного жилья, а также те, кто переедет по программе «Сотрудничество» в Тюменскую область и участники программы для бюджетников .

Из первостепенных задач – решить вопрос проблемного жилья. Два из них в микрорайоне Юбилейный осмотрел губернатор. Дома сданы всего 2 года назад. Всё это время жители регулярно жалуются на их качество. Протекает кровля, промерзают конструкции, не работает вентиляция, из-за движения свайного поля деформируется здание. Дома на гарантии у застройщика, но он признан банкротом. Из-за этого дом невозможно включить в адресную программу капитальных ремонтов. Управляющая компания может только провести текущий ремонт, что не избавит от основных проблем.

- Мы рассчитываем на помощь округа, сами, как дотационный район, этот вопрос не потянем. Разработаем проект ремонтно-восстановительных работ и обратимся к губернатору за финансовой поддержкой, - сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

ИСТОЧНИК KP.RU