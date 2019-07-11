2019-07-11T15:42:58+03:00
Общество

В Ноябрьске после жалоб горожан чердачную решетку, повисшую на проводах, сняли

Дом, с которого она слетела, сгорел в начале года
Анна Полякова
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В Ноябрьске после жалоб горожан чердачную решетку, повисшую на проводах, сняли Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске после жалоб горожан чердачную решетку, повисшую на проводах, сняли Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске сильный ветер закинул вентиляционную чердачную решетку на провода. Горожане, испуганные «нависшей угрозой», обратились к администрации города в официальную группу соцсети «В Контакте».

«Она появилась на проводах совсем недавно. Видимо, это следствие сильного ветра или грозы. Обратите внимание на данный факт, пожалуйста», - написал местный житель.

Сегодня, 11 июля, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства обратились с в предприятие АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» и до обеда проблема была решена.

После этого в представители власти попросили ноябрян, ставших свидетелями ситуации, которая угрожает жизни и здоровью, оперативно сообщать информацию в официальные группы или по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 112.

К слову, дом №24а по ул. Энтузиастов, с которого упала решетка, является полностью расселенным. В начале 2019 года здесь произошел пожар. Строение включено в план сноса в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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