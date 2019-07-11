В Ноябрьске после жалоб горожан чердачную решетку, повисшую на проводах, сняли
В Ноябрьске сильный ветер закинул вентиляционную чердачную решетку на провода. Горожане, испуганные «нависшей угрозой», обратились к администрации города в официальную группу соцсети «В Контакте».
«Она появилась на проводах совсем недавно. Видимо, это следствие сильного ветра или грозы. Обратите внимание на данный факт, пожалуйста», - написал местный житель.
Сегодня, 11 июля, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства обратились с в предприятие АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» и до обеда проблема была решена.
После этого в представители власти попросили ноябрян, ставших свидетелями ситуации, которая угрожает жизни и здоровью, оперативно сообщать информацию в официальные группы или по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 112.
К слову, дом №24а по ул. Энтузиастов, с которого упала решетка, является полностью расселенным. В начале 2019 года здесь произошел пожар. Строение включено в план сноса в текущем году.
ИСТОЧНИК KP.RU