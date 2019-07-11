Новоуренгоец, вмешавшись в ссору, забил до смерти соседа подруги

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-11T15:10:20+03:00

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В Новом Уренгое судят 27-летнего мужчину, который вступившись за подругу, убил ее соседа. Ему предъявлено обвинение по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Днем 25 апреля у мужчины возник конфликт с соседкой. Женщина по телефону обратилась за помощью к своему знакомому, который тут же примчался на помощь. Во время выяснения отношений завязалась драка. Приехавший приятель соседки избил спорщика. От полученных травм скончался спустя непродолжительное время, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Теперь его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU