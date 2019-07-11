Новоуренгоец, вмешавшись в ссору, забил до смерти соседа подруги
В Новом Уренгое судят 27-летнего мужчину, который вступившись за подругу, убил ее соседа. Ему предъявлено обвинение по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Днем 25 апреля у мужчины возник конфликт с соседкой. Женщина по телефону обратилась за помощью к своему знакомому, который тут же примчался на помощь. Во время выяснения отношений завязалась драка. Приехавший приятель соседки избил спорщика. От полученных травм скончался спустя непродолжительное время, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
В ходе предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Теперь его судьбу решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU