2019-07-11T14:51:11+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО похвалил темпы строительства детсада в Аксарке

Новое учреждение привет воспитанников в 2020 году
Анна Полякова
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Губернатор ЯНАО похвалил темпы строительства детсада в Аксарке Фото: yanao.ruГубернатор ЯНАО похвалил темпы строительства детсада в Аксарке Фото: yanao.ru
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Уже в 2020 году дошколята Аксарки отправятся в новый детский сад. Он примет 240 воспитанников. Строительную площадку губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил в ходе рабочего визита в Приуральский район.

Садик строится по программе муниципально-частного партнерства. На строительной площадке главу региона интересовал сроки выполнения работ и всё ли в порядке с поставками материалов. В результате глава региона оценил и похвалил темпы строительства. К концу 2010 года уже будет готово здание, к нему подадут тепло.

Хорошая новость и для школьников райцентра, сообщили в правительстве ЯНАО, – скоро они все будут учиться в первую смену. Местная школа уже перегружена. В задании, рассчитанном на 540 детей, учится 900.

В 2020 году начнётся строительство нового здания на 550 учеников. После его сдачи всю начальную школу объединят в действующем здании, туда же переедет центр детского творчества. Малыши смогут утром учиться, а после обеда заниматься в кружках, не покидая здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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