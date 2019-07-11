Власти Правохеттинского и Ныды забыли о безопасности дорожного движения
Надымская городская прокуратура проверила соблюдение земельного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения.
Ведомственная проверка установила, что право собственности на земельные участки, занятые 10 автомобильными дорогами в поселке Правохеттинский и 5 автомобильными дорогами в селе Ныда администрациями муниципалитетов не оформлено, соответствующие работы по определению границ земельных участков, их межеванию не проводились.
Бездействие органов местного самоуправления не позволяет выполнять возложенные на них обязанности и влечет угрозу нарушения безопасного движения транспортных средств.
Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, меры к фактическому устранению нарушений на протяжении длительного периода приняты не были.
Тогда Надымская городская прокуратура предъявила административные исковые заявления о признании бездействия администраций незаконным. Ведомство обязало поставить на кадастровый учет и оформить права собственности на автомобильные дороги и земельные участки, занятые автомобильными дорогами.
ИСТОЧНИК KP.RU