Власти Правохеттинского и Ныды забыли о безопасности дорожного движения

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-11T14:26:55+03:00

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Надымская городская прокуратура проверила соблюдение земельного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения.

Ведомственная проверка установила, что право собственности на земельные участки, занятые 10 автомобильными дорогами в поселке Правохеттинский и 5 автомобильными дорогами в селе Ныда администрациями муниципалитетов не оформлено, соответствующие работы по определению границ земельных участков, их межеванию не проводились.

Бездействие органов местного самоуправления не позволяет выполнять возложенные на них обязанности и влечет угрозу нарушения безопасного движения транспортных средств.

Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, меры к фактическому устранению нарушений на протяжении длительного периода приняты не были.

Тогда Надымская городская прокуратура предъявила административные исковые заявления о признании бездействия администраций незаконным. Ведомство обязало поставить на кадастровый учет и оформить права собственности на автомобильные дороги и земельные участки, занятые автомобильными дорогами.

ИСТОЧНИК KP.RU