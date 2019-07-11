«Уютный Ямал»: жители региона смогут воплотить в жизнь свои идеи

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-11T13:52:16+03:00

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Жители Ямала смогут воплотить в жизнь все свои идеи по созданию комфортной городской среды. Для их реализации с 19 июля в округе стартует региональный проект инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

Это могут быть любые идеи, которые выскажут неравнодушные жители городов и поселков. В их числе проекты по благоустройству, проведению различных праздничных, спортивных и прочих мероприятий.

- Важно, чтобы какая-либо инициатива не была одиночной. То есть, предложение может исходить от одного человека, но при этом его должны поддержать другие, – отметил Дмитрий Заякин, председатель Общественной палаты ЯНАО.

В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования стартовали проекты в Лабытнанги, Муравленко и Приуральском районе. Поддержку властей получили 19 инициатив. В основном, они направлены на благоустройство общественных территорий.

Ямальцам необходимо до 19 августа подать заявку на проекты через интернет-портал "Живём на Севере" или лично в проектные офисы. Все заявки от граждан будут размещены на интернет-портале, после чего лучшие из них будут выбраны путём голосования в день выборов 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU