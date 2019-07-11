2019-07-11T13:52:16+03:00
Общество

«Уютный Ямал»: жители региона смогут воплотить в жизнь свои идеи

Важно, чтобы инициативы не была одиночными
Анна Полякова
Поделиться:
«Уютный Ямал»: жители региона смогут воплотить в жизнь свои идеи Фото: salekhard.org«Уютный Ямал»: жители региона смогут воплотить в жизнь свои идеи Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Жители Ямала смогут воплотить в жизнь все свои идеи по созданию комфортной городской среды. Для их реализации с 19 июля в округе стартует региональный проект инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

Это могут быть любые идеи, которые выскажут неравнодушные жители городов и поселков. В их числе проекты по благоустройству, проведению различных праздничных, спортивных и прочих мероприятий.

- Важно, чтобы какая-либо инициатива не была одиночной. То есть, предложение может исходить от одного человека, но при этом его должны поддержать другие, – отметил Дмитрий Заякин, председатель Общественной палаты ЯНАО.

В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования стартовали проекты в Лабытнанги, Муравленко и Приуральском районе. Поддержку властей получили 19 инициатив. В основном, они направлены на благоустройство общественных территорий.

Ямальцам необходимо до 19 августа подать заявку на проекты через интернет-портал "Живём на Севере" или лично в проектные офисы. Все заявки от граждан будут размещены на интернет-портале, после чего лучшие из них будут выбраны путём голосования в день выборов 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новоуренгоец, вмешавшись в ссору, забил до смерти соседа подруги
Губернатор ЯНАО похвалил темпы строительства детсада в Аксарке
Клиенты Сбербанка могут купить квартиру в «Галерее застройщиков Тюмени» со скидкой
Власти Правохеттинского и Ныды забыли о безопасности дорожного движения
В Аксарке поликлиника-долгострой примет пациентов в 2019 году
Новоуренгойка лишилась телефона после свидания с малознакомым кавалером
Более четырехсот тазовских семей получили квоты на вылов рыбы
Глава Ямала обсудил с Анной Неркаги туристический потенциал «Земли Надежды»
Ямал рассчитывает на участие малого бизнеса в крупных проектах
За публичное демонстрирование свастики надымчанина наказали рублем
Лыжную базу в Тазовском благоустроят к августу
В Тазовском пьяный инвалид едва не устроил пожар в доме
В Надыме иномарка сбила подростка и скрылась
На Ямале лабораторно исследуют асфальт с отремонтированных дорог
К 2020 году в Новом Уренгое построят два новых детских сада
В ДТП под Надымом пострадали два человека в легковушке, влетевшей в грузовик
Сотрудница ПФР из села Мужи, прикарманившая миллионы, отделалась условным сроком
Тазовчане выбирают оленя, который станет главным символом праздника
Жителей Надыма предупреждают о штормовом ветре
Ямальские сказочные персонажи посетили «Изумрудный город»
Погода на Ямале 11 июля: дожди и грозы
В Салехарде появится «Панда-парк» и полоса препятствий
Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
Ямальцы представили экологически чистую рыбу на международном промышленном форуме