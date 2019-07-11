В Аксарке поликлиника-долгострой примет пациентов в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-11T14:33:30+03:00

Через два года здесь начнут строить и новый стационар

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Одним долгостроем в Аксарке скоро станет меньше. Строительство второго блока поликлиники возобновилось. Открытие запланировано на 2019 год.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе рабочего визита в Приуральский район прошёл по пока ещё пустым коридорам и пообщался с главным врачом. Как сообщили в правительстве ЯНАО, после жалоб местных жителей на нехватку узких специалистов, решено ввести три дополнительные ставки врачей: кардиолога, эндокринолога и детского хирурга.

Глава региона сообщил, что через два года в Аксарке начнут строить и новый стационар на 50 коек. Действующее здание 1973 года постройки не отвечает многим требованиям, в нём тесно, а значит, невозможно установить современное медицинское оборудование, пациентов в районе больше, чем может вместить больница, Кроме того, зимой промерзают стены, сообщает правительство ЯНАО.

- Нам очень нужно новое здание больницы. Сегодня пациентам нужно не просто «лежание» и лечение, нужен комфорт, зона отдыха для медперсонала также необходима. Есть требования по вентиляции, по освещению, есть санитарные нормы, например, 7 метров на пациента в палате, - пояснил нынешнюю ситуацию в районной больнице её главврач Владимир Баннов.

ИСТОЧНИК KP.RU