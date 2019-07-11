СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-11T13:03:26+03:00

Новоуренгойка лишилась телефона после свидания с малознакомым кавалером Фото: pixabay.com

Рецидивист похитил лежащий на столе мобильный и скрылся

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Новоуренгойскойские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона у женщины. Она сообщила о похищении 10 июля, обратившись в полицию.

Выяснилось, что женщина ночью в своей квартире выпивала в компании малознакомого ей мужчины. Злоумышленник воспользовался моментом, похитил лежащий на столе мобильный телефон и скрылся.

Причастным к хищению оказался ранее судимый 46-летний мужчина. В настоящее время подозреваемый вину признал, телефон изъят.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до двух лет. С мужчины взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU