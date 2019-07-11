Более четырехсот тазовских семей получили квоты на вылов рыбы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-11T12:51:27+03:00

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Квоты на традиционное рыболовство в 2019 году получили 457 семей Тазовского района. Они смогут добыть более одной тысячи тонн рыбы, из них более ста тонн сиговых видов рыб, таких как чир, сиг-пыжьян, омуль и пелядь.

Напомним, региональный Департамент АПК, торговли и продовольствия проводит. ежегодное распределение квот на традиционное рыболовство. Это необходимо для сохранения привычного уклада и образа жизни коренных малочисленных народов.

Виды рыб, не попадающих под нормы квотирования, такие как щука, налим, окунь, разрешены к вылову в объемах, указанных в заявках. В 2019 году этот показатель составил более одной тонны рыбы на человека.

Добавим также, что на Ямале традиционное рыболовство осуществляется в местах традиционного проживания КМНС без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. Однако при этом действуют ограничения, установленные правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Прежде всего, они направлены на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб. Заявки на распределение квот на 2020 год можно подать до 1 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU